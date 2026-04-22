Tko je ugasio pčelu?

Povodom Dana planeta Zemlje, u Hrvatskoj su se suočili oprečni stavovi o stanju okoliša. Dušica Radojčić (Odbor za zaštitu okoliša) oštro kritizira sustav zbog loše primjene zakona, “otpadnog kriminala” i podređivanja urbanizma profitu uz obalu. Upozorava da Hrvatska, u odnosu na BDP, plaća najveće štete od klimatskih promjena u EU. S druge strane, resorno Ministarstvo naglašava uspješno korištenje EU fondova. Ističu Socijalni plan za klimatsku politiku vrijedan 1,6 milijardi eura, usmjeren na dekarbonizaciju, obnovljive izvore energije i zaštitu najranjivijih skupina tijekom zelene tranzicije. HRT