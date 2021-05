Kanye West objavio je novi singl Only One na kojem je radio sa Paulom McCartneyjem. Fanovi su pohvalili pjesmu, ali su iznenadili Westa pitanjem tko je taj McCartney. Ni kada im je objasnio da je on bio član legendarnih Beatlesa nije im bilo jasnije. Bilo je čak komentara kako je odlično da je West pomogao neafirmiranom glazbeniku. Inquisitr, Dnevnik.hr