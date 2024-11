Možda uz amandmane

Na napomenu voditeljice da se kritika u Hrvatskoj doživljava kao da je izrečena iz mržnje, a ne da bi se nešto popravilo u društvu, Viktor Ivančić odgovara: „Kad vas proglase državnim neprijateljem, u biti vam hoće začepiti usta. Hoće stvoriti društvo monologa, hoće vas delegitimirati za dijalog, i tako dalje. Dakle, to je klasičan manevar protudemokratski, na tom nacionalističkom polju. Liberalni kapitalizam je izumio način da kritiku na svoj račun upregne u svoju korist. Sad je tu bitno kakva je ta kritika, da li je ona usmjerena na to da popravi postojeći poredak, tada će vjerovatno biti inkorporirana u mainstream i postavljena kao dekorativan dodatak. Ali ako dovedete u pitanje same temelje tog sistema, šutnut će vas na marginu ili u neki vid nevidljivosti. Ako uzmemo sudbine Snowdena, Assangea, Chelseae Manning, vidimo da i države koje se vole dičiti liberalno-demokratskim tekovinama mogu biti itekako totalitarne. I ne mogu podnijeti istinu, odnosno kritiku“. Lupiga