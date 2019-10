Filmski kritičar piše s festivala u Veneciji: ‘Obojena ptica’ Vaclava Marhoula bit će upamćena tek po autorovoj uporabi “slavenskog esperanta” u dijalozima, koji je 2006. izmislila grupa slavista, gdje su od hrvatskih riječi upale “pizda” i “kurvetina”. U solidnom filmu ‘Guest of Honour’ Atoma Egoyana jedan do junaka, slično kaže “Pičko jedna, mamu ti jebem”, kako vlasnik uličnog snacka s “ovih prostora” zaurla sanitarnom inspektoru Davidu Thewlisu nakon što mu je potonji zatvorio obrt zbog loših higijenskih uvjeta. ‘O beskraju’ Roya Anderssona svećenik koji je izgubio vjeru u Boga obraća se psihijatru, ali on ga izbacuje iz ordinacije jer je završio s radnim vremenom. Druga sezona Sorrentinove TV serije ‘Novi papa’ donosi enormniju količinu seksa od one prethodne, povezanu s užicima koji vode ka boli.