Vijetnam kao vječna inspiracija

Netko je na Redditu postavio pitanje “Koju ste seriju počeli gledati, ali ste je kasnije toliko zamrzili da je niste dovršili gledati?” i tako počeo raspravu koja je uključila više od 30.000 komentara korisnika. “Tolerirao sam sve dok nisu počeli pjevati u svakoj epizodi. Tada više nisam mogao”, napisao je jedan od korisnika za seriju “Uvod u anatomiju”. “U trećoj sezoni sam shvatila da nemaju pojma što rade i prestala gledati”, neke su od reakcija na “Sluškinjinu priču”. “U četvrtoj sezoni sam shvatila da mrzim svaki lik u toj seriji i želim da svi umru pa sam konačno odlučila prestati je gledati”, napisala je jedna korisnica o seriji “How to Get Away with Murder”. Index