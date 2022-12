Za Neverovat

Katarina Peović u Nedjeljom u 2: On je balkanska Elizabeth Holmes. Kad bi razvijao baterije za električne autobuse, to bi za sve nas bilo puno korisnije. Ako društveno subvencioniramo nečiju proizvodnju, onda bi nam to svima trebalo ići u prilog. Nije stvar u Mati Rimcu ni u baterijama, nego se proizvodi elitni auto za klijentelu koja spada u 10 posto najbogatijih na svijetu, a oni su odgovorni za 50 posto proizvodnje CO2 u svijetu, znači, globalnog zagađenja. Što mi dobivamo time što proizvodimo elitni auto? Druga stvar, privilegira se jedan poduzetnik koji razvija industriju koja za sobom ne vuče druge industrije, kao što se to može reći za npr. brodogradnju. Index