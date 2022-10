Moli i radi

Tijekom saborske rasprave o izmjenama i dopunama ZOR-a, Katarina Peović višekratno je ukazala na neke sporne zakonske izmjene. Ukoliko ovaj zakon prođe bit će omogućeno da radnicima poslodavac smanji plaću za 30 posto, a potencijalno i više u izvanrednim uvjetima bez da obrazloži da je došlo do pada prihoda. Ova tvrdnja nije u potpunosti točna. Izmjenama i dopunama ZOR-a nadopunjuje se zakonski članak kojim se regulira pitanje naknade plaće.Prema važećim odredbama zakona, radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom. Osim toga, radnik to pravo ostvaruje za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran. Peović je također upozorila na novitet zbog kojeg radnici neće imati nijedan dan odmora. To nije ono što u zakonu piše, ali moguće je da će se u praksi dešavati. Faktograf