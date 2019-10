Spavalačke promjene

Let 3, Porto Morto, Lovely Quinces i Dr. Smeđi Šećer najnovija su imena najavljena za jubilarno 15. izdanje međunarodnog festivala kratkog filma Tabor. Filmski festival u zagorskom dvorcu i ove će godine imati bogatu glazbenu ponudu – prethodno su najavljeni Urban, My Baby, Antenat i J.R. August, a očekuje se sve skupa 30-ak izvođača. Fest se održava od 6. do 9. srpnja, a ulaznica je, još ovaj tjedan, 145 kuna. Monitor