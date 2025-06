Trajno isključenje iz prometa, tko doživi

Sud u Novom Južnom Walesu u Australiji donio je odluku da je 73-godišnji muškarac diskvalificiran je za upravljanje motornim vozilom do 2117. godine. Posljedica je to opetovanih kršenja Zakona o cestovnom prometu. Iispostavilo se da ima dugačku povijest prometnih prekršaja. Još 2012. godine osuđen je na dvije godine zatvora zbog vožnje u pijanom stanju. Tada mu je zabranjena vožnja do 2058. godine. Od 2015. do 2018. godine svake je godine bio u zatvoru zbog ignoriranja zabrane vožnje. Pet sljedećih kazni rezultiralo je boravkom u zatvoru između šest i dvanaest mjeseci. Sa zabranom vožnje koja vrijedi do 2117. godine, 73-godišnjak više nikada neće imati priliku legalno voziti automobil. Revija HAK