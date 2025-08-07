More je za mase, Peruća za znalce

National Geographic ima zanimljivu seriju predavanja fotografa i avanturista Matthieua Paleyja pod nazivom We Are What We Eat. On je tijekom svojih putovanja istraživao odnos raznih naroda prema hrani te običaje pripreme u koje su uključena i djeca, koja često rade poslove poput čišćenja iznutrica. Na Grenlandu se jede samo meso – tuljani, medvjedi, kitovi; u Boliviji je prehrana uglavnom biljna uz ponekog pasanca ili jazavca; a tu su još Tanzanija, Kreta, Afganistan, Borneo. Emisija je zanimljiva jer pokazuje koliko je prehrana vezana uz okolinu i koliko veliku ulogu ima tradicija.