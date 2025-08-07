Peruća među jezerskom elitom: National Geographic preporučuje hrvatski dragulj - Monitor.hr
More je za mase, Peruća za znalce

Peruća među jezerskom elitom: National Geographic preporučuje hrvatski dragulj

National Geographic uvrstio je hrvatsko jezero Peruću među pet najljepših europskih jezera koje vrijedi posjetiti ovog ljeta. Smještena između Dinare i Svilaje, Peruća nudi bijeg od gužvi, kristalno čistu vodu i niz aktivnosti – od kajaka i paddleboardinga do jahanja i planinskog biciklizma. Iako često ostaje u sjeni jadranske obale, ovo najveće umjetno jezero u Hrvatskoj očarava netaknutom prirodom, slikovitim selima i termalnim mirisom ljeta s Dalmatinske zagore. tportal


