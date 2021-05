Hrvatska je mogla bolje

Pet je godina prošlo otkako je na desetke tisuća ljudi bilo na prosvjedima pod nazivom “Hrvatska može bolje”. Boris Jokić je u gostovanju za N1 televiziju komentirao što se promijenilo od tad i je li osjetan ikakav pomak. Kurikularna reforma koštala je državu oko deset milijuna kuna. Kad se govori o velikim novcima, to mi ide na živce. Možete imati najbolje sastojke za ručak, ako imate nevještog kuhara, to će biti katastrofalan ručak. Zašto to govorim? Novac nije garant uspjeha. U pet godina od već pripremljene kurikularne reforme nije napravljeno ništa, no isti su dokumenti i dalje upotrebljivi, zaključuje Jokić. Novi list