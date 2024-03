Brojke ne lažu

Unatoč tome što su obećavali veliku borbu za promjene unutar EU i što su za to bili dobro plaćeni, podaci o aktivnosti hrvatskih eurozastupnika otkrivaju da su upravo Ladislav Ilčić (HRAST), Mislav Kolakušić (Nezavisni) i Ivan Vilibor Sinčić (ŽZ) bili među najneaktivnijim predstavnicima Hrvatske. Sva tri su bili poznati kao veliki kritičari EU i njenog funkcioniranja, a izborom su dobili priliku da se za svoje ideje bore iznutra. Za to su čak bili nagrađeni pozamašnim primanjima, osnovnom plaćom od oko 9 tisuća eura bruto (koja je rasla, pa je trenutno 10 tisuća eura bruto) uz brojen druge dodatke, troškove ureda i slično. Javni podaci pokazuju da je njihova aktivnost u Europskom parlamentu u zadnje četiri i pol godine bila jako niska. Hrvatski eurozastupnici se ne izdvajaju po velikom broju aktivnosti, dapače. Najaktivniji među njima nisu ni blizu najaktivnijih među drugim državama. Posebno to vrijedi za one koji su najavljivali da će reformirati EU, kao što su Ilčić, Kolakušić i Sinčić. “Reformatori” su mogli napraviti puno više ili bar pokušati napraviti. Imali su dovoljno vremena te više nego dovoljno financijskih sredstava, ali njihova aktivnost pokazuje da se nisu previše naradili. Index