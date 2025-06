Tko doživi pričat će

Broj osiguranika i zaposlenost u Hrvatskoj rastu i to je dobra vijest za održivost mirovinskog sustava. Novi umirovljenici koji su u 2024. otišli u mirovinu imaju prosječan mirovinski staž od 35 godina. Sve relevantne institucije koje nas analiziraju, ne mi sami, kažu da je hrvatski mirovinski sustav održiv bez nekakvih većih izazova do 2070. godine. Kaže ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić za Lider. Istodobno, zbog trenutačne velike potražnje za radom, u Hrvatskoj radi 136 tisuća stranaca, a sve projekcije pokazuju da bi broj stranih radnika mogao doseći broj od više stotina tisuća do kraja desetljeća…