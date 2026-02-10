Iz bolnice u hitni odjel

Marin Piletić je smijenjen nakon niza problema u resoru rada i socijalne politike, kulminiranih presudom o isplati inkluzivnog dodatka nasljednicima preminulih korisnika. Na njegovo mjesto dolazi prof. dr. sc. Alen Ružić, dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka, liječnik i menadžer s iskustvom upravljanja velikim sustavima. Od njega se očekuje da uvede red u jedan od administrativno najopterećenijih resora i vrati povjerenje javnosti. Poslovni, novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove – 24 sata donosi pregled njegove imovinske kartice.