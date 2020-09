Čudovišta iz mraka

MORH nas je, čini se, htio zaplašiti noćnim mrakom, kako bismo lakše pristali na trošenje milijardi za borbene avione, poručivši da borbeni avioni MIG-21 nisu opremljeni za provedbu zadaća noću. Javio se međutim iskusni pilot, umirovljeni brigadir Ivan Selak, koji je poručio da MIG može noću, a i da je on sam pilotirao noću. Inteligentan čovjek, ironično je poručio MORH-u: “Dakle da odgovorim, ne ministru jer on to ne treba ni znati, nije njegovo da zna kalibar tenkovske granate, brzinu ispaljenog zrna iz jurišne puške ili može li ili ne može MiG šibnuti raketu… i to još noću. Ali oni koji u javnost istupaju u ime MORH-a to moraju znati – ako ne znate, onda pitajte”.

Dakle da odgovorim, ne ministru jer on to ne treba niti znati, nije njegovo da zna kalibar tenkovske granate, brzinu… Gepostet von Ivan Selak am Dienstag, 15. September 2020