Kingpin pingvin

„To, naravno, ne znači da film nema svoje momente čiste, pervezne i crnohumorne zabave koju dodatno pojačava sjajan stil. To naročito stoji u prvoj polovini filma. Tu onda dolazimo do jednog trenda kod ovogodišnjih mnogoiščekivanih filmova: autori imaju osjećaj za priču, bez problema je pronađu i postave, vode je jedno vrijeme ili ona vodi njih, ali nisu sposobni “zapakirati” je, završiti i zaokružiti. Opada li im sposobnost kontrole svog umjetničkog djela opada zbog pada pažnje? Razvlače li namjerno priču ne bi li se bolje uklopili u ciljani format trajanja? Ostanu li jednostavno bez ideje negdje u procesu? Moram priznati da me to pomalo frustrira. The Lobster nije ni izbliza toliko dobar film koliko može i mora biti i zaista mi je žao zbog toga“, piše FAK.hr o novom filmu grčkog redatelja Yorgosa Lanthimosa.