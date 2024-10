Gdje god nam bili, pivili

Prema jednoj novoj studiji pivo može pozitivno utjecati na crijevni mikrobiom. To nije istina, kaže Helmut Seitz, znanstvenik koji već desetljećima istražuje djelovanje alkohola na ljudski organizam. Kao otegotnu okolnost studiji stavlja se činjenica da ju je financirala jedna od najvećih pivovara u Kini. Iako piva u sebi sadrži sastojke koji povoljno utječu na organizam, oksidativni učinak alkohola dovodi do upala i povećava rizik od obolijevanja – od dijabetesa pa sve do raka. Za crijeva je svakako štetnije od vina, ističe Seitz. DW