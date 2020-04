Dunja goes electric

Lovely Quinces danas je objavila novi EP, svoj drugi u karijeri – ‘Meet Me In Moscow’. EP sadrži 5 pjesama i prvo je izdanje Lovely Quinces od ‘No Room For Us’ od 2013.

Na ‘Meet Me In Moscow’ je nova pjesma ‘Tide’, ranije predstavljena ‘M’, zatim ‘Nostalgia’, ‘Pretty’ i ‘In Time’, već dobro poznate s njezinih nastupa.

Sve je pjesme napisala, otpjevala i u svima odsvirala gitaru sama Dunja Ercegović. Album se može preslušati i kupiti na LQ Bandcampu.

Danas objavljeni ‘Meet Me In Moscow’ je prvi dio cjeline, drugi dio izaći će najesen, također kao digitalno izdanje, također ovog imena. Oba EP-a bit će spojena na album istog imena – ‘Meet Me In Moscow’, koji će u studenom biti objavljen na CD-u i LP-u.

https://www.youtube.com/watch?v=p0BPeojmDfU?list=PLNxzqJRNy4-RvVYolmum2QezCR2O-Q5hz