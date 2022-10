Nek se čuju ženski glasovi

Cvili se ovih dana i zapomaže za slavnim danima rock glazbe, plače se za starim dobrim rock bendovima, vapi se za novim dobrim rock bendovima, lamentira se o tome kako klince danas rock više ne zanima pa slušaju kojekakve druge gluposti poput trapa (ok, boomer)… Uglavnom, shvatili ste, nije baš neko bajno vrijeme za ‘rock’. To uopće nije čudno jer je u današnjem svijetu u najmanju ruku deplasirano biti nekakav mačo mučačo sa Stratocasterom i dugom masnom kosom popucalih vrhova koji u nekakvom vrištećem falsetu pjeva o jukeboxu, pivu, biljaru i ženama. To stvarno, budimo realni, niti ikome treba niti nekome može biti zanimljivo. Njujorški The Bobby Lees imaju novi album ‘Bellevue’ s 13 pjesama u trajanju od pola sata. Omot? Blatna gitaristica i pjevačica Sam Quartin sjedi u kocu s ugojenom krmačom s kojom je snimila i videospot za naslovnu pjesmu “Bellevue” i koja otvoreno priznaje da inspiraciju za tekstove crpi iz svoje osobne povijesti epizoda alkoholom inducirane shizofrenije. Eto, to bi bio rock. Ravno do dna