Tko je danas vidio živjeti od plaće

Ako žele podići stambeni kredit, među zemljama nove Europe najviše razloga za zadovoljstvo imaju građani Slovačke. Dugoročni kredit, s dospijećem duljim od 10 godina, mogu dobiti uz kamatnu stopu od 1,67%, jeftinije nego oni koji žive u nekoj od zemalja eurozone. Kada je riječ o poduzećima najteže je u Bugarskoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj. Kredit do milijun eura na rok do godinu dana u tim je zemljama moguće dobiti uz kamatnu stopu od 3,91% u Hrvatskoj do 4,18% u Rumunjskoj. Istodobno, u Češkoj takvi krediti nose kamatnu stopu od 2,27%, gotovo isto kao u eurozoni (2,19%). Jutarnji