S knjigom na plažu

Što tražimo od dobre knjige? Da nam proširi vidike, poveže nas s ljudima, mjestima i samima sobom, osvježi um i probudi srce. Nisu mali zahtjevi, no dobre knjige, baš kao i dobar život, na dohvat su ruke. Planetopijine preporuke mogle bi biti upravo ono što tražite! Što čini dobar život? Iako se čini da je odgovor složen, istina je vrlo jednostavna. To su potvrdili i znanstvenici Harvarda provodeći najdulje istraživanje sreće i zadovoljstva proučavajući živote tisuća ispitanika, od rane dobi sve do kasne starosti. Trenutni voditelji tog istraživanja dr. Robert Waldinger i dr. Marc Schulz u knjizi Dobar život zaključuju: usprkos pretpostavci da dobar život ovisi o novcu, statusu ili moći, ključ dobrog života, tjelesnog i mentalnog zdravlja te dugovječnosti krije se – u dobrim odnosima.

Daniel Z. Lieberman i Michael E. Long, Nezasitna molekula

Rick Rubin, Kreativan čin

Melissa Urban, Postavite zdrave granice

Joseph Nguyen, Ne vjeruj svemu što misliš