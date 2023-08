Hrabre, pametne i lude

Khateera je naziv feminističke medijske kuće u Beirutu čije su emisije posebno gledane na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi. Khateera znači “opasna”. Odabrali su to ime ne samo zato što je razumljivo u cijeloj regiji, već i zato što predstavlja srž onoga za što se zalaže ova medijska kuća. “Žene u našoj regiji vole da ih zovu khateera (opasne). To znači da ste jake, da same donosite odluke. Svjesne ste svijeta. Svjesne ste svojih prava i svoje vrijednosti”, kaže osnivačica platforme Amanda Abou Abdallah. Khateera želi biti sigurno mjesto gdje se o feminizmu, patrijarhatu i društveno kritičkim temama, seksu i ljubavi razgovara s lakoćom, kao da razgovarate s prijateljima – to je vizija osnivačica koje kažu: “Arapski feministički narativ se u mnogočemu razlikuje od zapadnog feminizma, a mi želimo širiti znanje kako bi arapske djevojke i žene mogle voditi pravedniji život”. Njihov je moto: bez arogancije i kompliciranih izraza, sve izraženo razumljivim jezikom s velikom dozom sarkazma i još većom dozom humora, ali uvijek utemeljeno na činjenicama. Deutsche Welle