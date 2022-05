Ništa novo, a opet dobro

Nastavak ovog filma zasigurno je jedan od najiščekivanijih filmova godine. Avatar: The Way of Water je napokon objavio svoj prvi teaser trailer, a film stiže u kina u prosincu ove godine. “Ono što ljudi moraju shvatiti, nećemo praviti Avatar 2, nego Avatar 2, 3, 4 i 5, dakle niz novih filmova. Ovo je jedinstveni pothvat. Tako da znam gdje ću biti sljedećih osam godina svog života“, rekao je Cameron za Entertainment Weekly. “Avatar 2” se vraća na izmišljeni planet Pandora, a veći dio filma odvija se u oceanima planeta zbog čega je Cameron morao razviti potpuno novu tehnologiju kako bi snimio podvodne scene. Prvi film smješten je u kišnoj šumi i šalje upozorenje o krčenju šuma, no novi su zapisi ljubavno pismo prvoj Cameronovoj fascinaciji, oceanu. Cameron je rekao da ovaj novi film spaja njegove “dvije najveće ljubavi”, snimanje filmova i istraživanje oceana. Green