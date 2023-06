Plenković: “Malo me čudi njegova izjava koji je rekao kako je u normalnim demokracijama, što implicira da mi nismo normalna demokracija. Što se tiče plaća, predsjednika Vrhovnog suda ima 3.667 eura plaće, a ja 3.195 eura, ministri neki imaju i 2.363 eura. Prema tome svi ovi suci imaju veće plaće od nas. Stvaramo pretpostavke da se sve te nelogičnosti pokuša nakon niza godina staviti u kontekst koji je pravedan. Ministar pravosuđa im je to objasnio i da će doći dodatnog povećanja plaća, ali to se neće dogoditi sada. Mi sve razumijemo, ali postoje nekakvi realni okviri. Promjenom za 1 euro da se sudskim službenicima izađe u susret digli bi sve ove službenike s kojima smo postigli dogovor. N1