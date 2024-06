Ako nekome treba podsjetnik

Ljeto u MSU ove se godine održava po 11. put, i to u šest termina od 7. lipnja do 12. srpnja. Ovogodišnje izdanje ove kulturno-umjetničke manifestacije spojit će aktualne izložbe, filmske projekcije i plesne izvedbe, a sve će se zaključiti večernjim koncertima, koji će se održati na muzejskom platou kod tobogana. Nastupaju Porto Morto, Konstrakta, KoiKoi, Letu Štuke i ostali nabrojani u naslovu. Uz standardnu suradnju s Kinom Metropolis, Ljeto u MSU odvija se u partnerstvu s Animafestom i programom Antisezona – ples u Gorgoni. Prikazat će se filmovi: “Retro Boom”, “Smrt djevojčice sa žigicama”, “Bosanski lonac” i “Escort”. Na plesnom su programu, u suradnji s kontinuiranim projektom Antisezona predstave “Nam Coreolab” i “Oh, Mary Shelley”. Uz sve to je i besplatan ulaz na izložbe iz muzejskog postava. Muzika