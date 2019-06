Laibach održao spektakularan koncert u garaži Muzeja suvremene umjetnosti

Avangardni slovenski industrial bend Laibach 9. će svibnja održati koncert u zagrebačkoj dvorani Lisinski, zajedno sa Simfonijskim orkestrom RTV Slovenije, pa će na pozornici Lisinskog biti oko 90 ljudi što je najveći i najzahtjevniji Laibachov koncert u Hrvatskoj te jedna od najvećih produkcija postavljenih na scenu zagrebačke koncertne dvorane.

Bend dolazi s programom ‘Naše pjesme, vaši snovi’, koji su već bili izveli jesenas u ljubljanskim Križankama. Dakle, može se očekivati novu pjesmu ‘Resistance Is Futile’ s aktualnog albumu ‘Spectre’. U Križankama su bili izveli novi autorski rad, 30-minutnu suitu inspiriranu motivima epa ‘Krst pri Savici’, najvećeg slovenskog pjesnika, Franca Prešerna, koja govori o pokrštavanju alpskih Slovenaca (Karantanaca) u 8. stoljeću. Ova pjesma predstavljena je u korelaciji s Laibachovim tumačenjem odlomka iz Griegove nedovršene opere ‘Olav Tryggvason’, koja se bavi sličnom tematikom krvavog rođenja kršćanstva u Norveškoj i Švedskoj.

U drugom dijelu to koncerta grupa je s orkestrom odsvirala niz svojih poznatijih pjesama kao što su ‘Smrt za smrt’, ‘Eurovision’, ‘Now You Will Pay’, ‘Whistleblowers’, ‘We Are Millions And Millions Are One’, ‘Resistance Is Futile’, ‘Opus Dei / Leben heisst Leben’ i mnoge druge. Aranžmani za orkestar rezultat su suradnje između mladog slovenskog kompozitora Anžeta Rožmana i grupe Laibach, a orkestrom će u Zagrebu dirigirati Simon Dvoršak.

Atmosferu oko novog gostovanja Laibach dodatno je podigla premijera dokumentarnog filma ‘Liberation Day’ koji prati njihovo gostovanje u Sjevernoj Koreji.

Ulaznice po cijenama od 190, 220 i 250 kn u prodaju kreću u četvrtak, 2. veljače u 9:00. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online servisima Ulaznice.hr i Eventim.