Emotivni inokulat

Sama pojava i uspon Donalda Trumpa na tržištu političkih ideja i emocija, a pogotovo njegova pobjeda na predsjedničkim izborima prije četiri godine, posljedice su neispunjenih obećanja, otuđenosti i zatvorenosti u bjelokosne kule moći prethodnih političkih garnitura na vlasti. No, za Trumpa je sve to jedan veliki televizijski reality-show, područje na kojem je on u cijeloj svojoj poduzetničko-poslovnoj karijeri bio najuspješniji. Kada mu predsjednička emisija bude skinuta s programa, on će već naći načina izliječiti svoj povrijeđeni monumentalni ego. Ali, njegovi sljedbenici nastavit će živjeti s vrlo stvarnim osjećajima tjeskobe, straha, poniženosti, ogorčenosti i mržnje. To se liječi desetljećima – osvrće se suosjećajno Branimir Pofuk na osjećaje Trumpovim simpatizera.