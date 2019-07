Pofuk: Državno nasilje perfidno se distribuira među narod, s krajnjim prezirom i omalovažavanjem

To nije pismo sastavljeno od floskula o humanističkom duhu stoljećima građene europske civilizacije koja nas “ujedinjuje, oslobađa i štiti”. On iznosi vrlo konkretne kritike europskog projekta, njegovih slabosti i mana, i predlaže vrlo konkretnu strategiju njegove obnove, koja uključuje i promjene u samim temeljnim ugovorima. Nažalost, hrvatski mediji i javnost, a pogotovo hrvatski političari nisu pokazali neki osobit interes za Macronovo pismo građanima Europe. Izbori za Europski parlament našim su političarima samo poligon za utvrđivanje vlastite umišljene moći i utjecaja. To se osobito odnosi na vladajući HDZ. “Zaboli njih Lika” za Europu – piše Branimir Pofuk za Večernji.