Nakon HRT-ovog priloga o djedu iz Slavonije koji je najavio kako će prodati konje, makar ispod cijene jer ih više neće moći hraniti, javio se netko iz Zagreba koji je odlučio pomoći i osigurati hranu za konje za idućih godinu dana. Rekao nam je da ne smijemo prodavati takve konje, govori uzbuđena Slavkova Supruga Eržebet, dok gospodin Slavko čisti cestu kojom će im doći brojni novinari koji su se najavili. Konje je planirao prodati jednom gazdi, a jedini je uvjet bio da ih se ne tuče. Index