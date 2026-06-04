Pogibija kod Križevaca: Tragičan podsjetnik na nepredvidivu narav konja - Monitor.hr
Danas (07:00)

Pogibija kod Križevaca: Tragičan podsjetnik na nepredvidivu narav konja

Tragična pogibija 48-godišnjeg potkivača Gianluce Bottaia kod Križevaca duboko je potresla konjičku zajednicu. Nesreća se dogodila kada ga je kobila tijekom rutinskog rada instinktivno udarila u prsa. Iako su ovakvi fatalni ishodi rijetki – konji uzrokuju manje od jedan posto svih smrtnih slučajeva godišnje –-stručnjaci napominju da su veterinari i potkivači svakodnevno izloženi povišenom riziku. Životinje često nisu svjesne svoje goleme mase i snage, zbog čega čak i rutinski zahvati nose opasnost. RTL Danas, tportal


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