Zanimljiva je opreka između ocjena kritičara i gledatelja. Dok prvi pronalaze “Euforiji” svakojake mane dotle za druge postoje samo superlativi. Neosporno je da je serija vrlo dobro režirana i snimljena, lokacije su izvrsno odabrane, no glavni adut je priča kakvu se nitko dosad nije usudio ekranizirati. Istina, još sredinom devedesetih nastali su “Klinci” Larryja Clarka, no to je bio niskobudžetni nezavisni film, napravljen za art kina, a ovo je serija koja ulazi u sve domove. Njezina je subverzivnost tim veća – piše Nenad Polimac za Jutarnji.