Za uvod bih vam preporučio “Dunkirk”, crno-bijeli ratni film iz 1958., koji se bavi istom temom kao i nedavni blockbuster Christophera Nolana, no dok se potonji iscrpljuje u formalnom konceptu, iz prvoga možete shvatiti što se tamo zapravo događalo. Impresivne su scene u kojima na stotine engleskih i francuskih vojnika uzaludno traže sklonište među pješčanim dinama dok ih odozgo nesmiljeno mitraljiraju “štuke”. Zbilja je neobično kako taj film nije otkupljen za jugoslavensku distribuciju, ipak u njemu glume poznate face John Mills, Richard Attenborough i Bernard Lee (uskoro će glumiti M-a u serijalu o Jamesu Bondu), a podigrani patriotizam bio bi koristan orijentir domaćim filmašima koji su se tada okušavali u partizanskim sižejima. To što nisu otkupili Normanov “Noć kad je izvučen moj broj” (The Night My Number Came Up) iz 1955. manje je neobično, budući da taj pripada žanru fantastičnog realizma koji su u nas redovno zaobilazili. Preporučuje Nenad Polimac za Jutarnji list