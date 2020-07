‘Stranac’ je mini serija od samo osam 50-minutnih epizoda, koja je doslovno prekrcana zbivanjima i junacima. Svaka epizoda završava napetom situacijom tzv. cliffhangerom, koja se razrješava već na početku sljedeće. Poigravanja apsurdnim obratima su uobičajena stvar, no sve to mami poklonike binge-watchinga da odgledaju ‘Stranca’ u komadu, bez obzira koliko im to vremena oduzelo – Nenad Polimac, Jutarnji.