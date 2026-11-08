They finally felt 'the Bern'
Politico: Bernie Sanders je 2016. izgubio bitku. Desetljeće kasnije, dobio je rat
Deset godina nakon što je njegov pokret odbačen kao nerealističan, Bernie Sanders doživio je političku potvrdu. Nakon međuizbora, kandidati koji zastupaju njegov ekonomski populizam – fokusiran na radničku klasu, borbu protiv nejednakosti i utjecaja oligarha – ostvarili su ključne pobjede, čak i u tradicionalno republikanskim utvrdama. Sanders (85) je kroz više od 50 skupova i milijunska ulaganja dokazao da je usredotočenost na svakodnevne ekonomske potrebe birača pobjednička formula. Strateg Progresivaca Morris Katz ističe da je ovaj val ujedinio stranku te otvorio put novoj generaciji političara prema 2028. roku. Politico, Index