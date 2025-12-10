Nemojte kasnije da niste bili upozoreni

Ko je zadužen za transformaciju našeg sveta u svet kojim rukovodi veštačka inteligencija? Trenutno nekolicina najbogatijih ljudi na planeti – Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Peter Thiel i drugi – ulažu stotine milijardi dolara u razvoj i primenu veštačke inteligencije i robotike. Da li je u redu da šačica izuzetno moćnih ljudi oblikuje budućnost čovečanstva bez ikakvog demokratskog nadzora? zveštaj koji sam objavio prošlog meseca pokazuje da bi veštačka inteligencija, automatizacija i robotika mogle da preuzmu blizu 100 miliona radnih mesta u Americi tokom naredne decenije, što bi značilo da će bez posla ostati oko 40% medicinskih sestara, 47% vozača kamiona, 64% računovođa, 65% asistenata na fakultetima i 89% radnika u restoranima brze hrane.

Larry Ellison, druga najbogatija osoba na Zemlji, predviđa državu nadzora zasnovanu na veštačkoj inteligenciji u kojoj će „građani biti poslušni, jer će biti pod neprekidnim nadzorom“. Da li stižemo do faze u kojoj će svaki naš telefonski poziv, svaka poruka koju pošaljemo, svaka pretraga na internetu biti dostupni vlasnicima veštačke inteligencije? Kako da očuvamo demokratiju u takvim uslovima? Kako da zaštitimo svoju privatnost? Upozorenja Bernieja Sandersa donose na Peščaniku.