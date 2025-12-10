Sanders: Izazovi umjente inteligencije - Monitor.hr
Danas (23:00)

Nemojte kasnije da niste bili upozoreni

Sanders: Izazovi umjente inteligencije

Ko je zadužen za transformaciju našeg sveta u svet kojim rukovodi veštačka inteligencija? Trenutno nekolicina najbogatijih ljudi na planeti – Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Peter Thiel i drugi – ulažu stotine milijardi dolara u razvoj i primenu veštačke inteligencije i robotike. Da li je u redu da šačica izuzetno moćnih ljudi oblikuje budućnost čovečanstva bez ikakvog demokratskog nadzora? zveštaj koji sam objavio prošlog meseca pokazuje da bi veštačka inteligencija, automatizacija i robotika mogle da preuzmu blizu 100 miliona radnih mesta u Americi tokom naredne decenije, što bi značilo da će bez posla ostati oko 40% medicinskih sestara, 47% vozača kamiona, 64% računovođa, 65% asistenata na fakultetima i 89% radnika u restoranima brze hrane.

Larry Ellison, druga najbogatija osoba na Zemlji, predviđa državu nadzora zasnovanu na veštačkoj inteligenciji u kojoj će „građani biti poslušni, jer će biti pod neprekidnim nadzorom“. Da li stižemo do faze u kojoj će svaki naš telefonski poziv, svaka poruka koju pošaljemo, svaka pretraga na internetu biti dostupni vlasnicima veštačke inteligencije? Kako da očuvamo demokratiju u takvim uslovima? Kako da zaštitimo svoju privatnost? Upozorenja Bernieja Sandersa donose na Peščaniku.


15.04. (15:00)

Nema predaje!

Jesu li Demokrati konačno našli protuotrov za Trumpa? Sanders i Ocasio-Cortez u kampanji “Fight Olygarchy” po Americi

“Ima vas oko 36.000, najveće okupljanje koje smo ikada imali”, rekao je senator iz Vermonta (sjeverozapad SAD-a), implicirajući da je mnoštvo premašilo broj okupljenih na njegovim skupovima 2016. i 2020., kada se borio za demokratsku predsjedničku nominaciju. “Novi mandat Donalda Trumpa je uznemirujući, uistinu je zastrašujući“, kazao je Sanders. “Živimo u vremenu u kojem šačica milijardera kontrolira ekonomski i politički život naše zemlje. Trumpova administracija nas ubrzano vodi prema autoritarnom društvu“. Bez ikakvih predsjedničkih ambicija za 2028., osamdesetogodišnjak se sustavno pojavljuje uz Alexandriju Ocasio-Cortez, zvijezdu u usponu lijevog krila Demokratske stranke. Tportal.
Na skupu se Neilu Youngu pridružila Joan Baez u “Rockin’ In The Free World” Twitter

29.01. (15:00)

Ali zato će je učiniti ponovno velikom...

Bernie Sanders: Što Trump na inauguraciji nije rekao

Najviše me je iznenadilo ne ono što je rekao, s obzirom da dobro poznajem njegovu uobičajenu retoriku – već ono što nije izrečeno. Donald Trump je održao važan govor, prvi u svom drugom predsjedničkom mandatu, i uspio je potpuno zanemariti i zaobići gotovo sve važne probleme koji pritiskaju radničke obitelji u našoj zemlji. Naš zdravstveni sistem se raspada, nefunkcionalan je i nevjerovatno skup. Jedina smo bogata zemlja koja ne garantira zdravstvenu zaštitu za sve svoje stanovnike. Za lijekove koji se izdaju na recept plaćamo uvjerljivo najviše cijene u čitavom svijetu – ponekad i 10 puta više nego ljudi u drugim zemljama – a svaki četvrti Amerikanac ne može platiti propisane lekove. Imamo 800.000 Amerikanaca koji žive kao beskućnici i milijune onih koji čak 50% ili 60% svog ograničenog prihoda troše na stanarinu. Amerika je pogođena ogromnom stambenom krizom – i svi to znaju. Ali u svom inauguracijskom govoru Trump nije našao za shodno da kaže nešto o tome. Riječi Bernieja Sandersa prenosi Peščanik.

30.09.2023. (14:00)

Baš se čudim što ga Elon Musk i Donald Trump ne mogu smisliti

Bernie Sanders štrajkašima u američkoj autoindustriji: “Tjedna zarada prosječnog američkog radnika danas je niža nego prije 50 godina”

Foto: Bill Pugliano / Getty Images

  • U današnjoj Americi, u doba ogromne dohodovne i imovinske nejednakosti, trojica najbogatijih ljudi raspolažu s više bogatstva nego čitava donja polovina američke populacije. Uprkos velikom bogatstvu naše zemlje, braćo i sestre, 60 posto njenih stanovnika živi od čeka do čeka. Sedmična zarada prosečnog američkog radnika danas je niža nego pre 50 godina. Uprkos ogromnom rastu produktivnosti u automobilskoj industriji i drugim sektorima, uprkos činjenici da su plate direktora 400 puta veće od plate prosečnog radnika, uprkos rekordnim poslovnim profitima i stotinama milijardi dolara koje korporativna Amerika troši na isplate dividendi i kupovinu sopstvenih deonica, prosečna američka radnička porodica danas živi gore nego pre 50 godina!
  • Direktorici General Motorsa Mary Barra imam da kažem ovo: “Prošle godine si zaradila preko 29 miliona dolara. Otkako si postala direktorica pre 8 godina, isplaćeno ti je više od 200 miliona dolara. Imaš li ikakvu predstavu o tome kako izgleda preživljavanje tvojih radnika koji rade za 17 dolara na sat, što je prosečna početna plata radnika u autoindustriji? Kako izdržavati porodicu i plaćati račune uz zaradu od 20 dolara na sat?
  • Direktoru Forda, Jimu Farleyju, imam da kažem ovo: prošle godine si primio 21 milion dolara. Pretpostavljam da ćeš jednog dana dobiti odličnu penziju, veliku otpremninu i mnoštvo drugih beneficija. Možeš li zamisliti kako je biti radnik koji je već star, čitav život je proveo radeći, a u banci nema dovoljno novca za odlazak u penziju?
  • Čitao sam u novinama da je štrajk loš za ekonomiju. Dozvolite da kažem nešto i o ekonomiji. Za ekonomiju je loše kada radnik u auto-industriji ne može da kupi automobil koji je proizveo. Za ekonomiju je loše kada radnik ne može da priušti sebi hipoteku za kupovinu skromnog doma. Za ekonomiju je loše kada radnik nema novca za lekove ili odlazak kod lekara. Peščanik
23.08.2023. (01:00)

Ovo što nam se događa nije "samo biznis"

Bernie Sanders: Kako ugasiti požare?

Center for a Stateless Society » Book Review: It's OK To Be Angry About Capitalism

Dvije trećine stanovnika SAD-a prošlih tjedana upozoreno je na moguće poplave ili ekstremne vrućine. Atlantski ocean bilježi rekordne temperature. Šumski požari pustoše dijelove Grčke. U Pekingu su evakuirani deseci tisuća ljudi zbog tajfuna. Srpanj je bio najtopliji mjesec otkad postoje mjerenja. Da bismo se izborili s krizom, moramo brzo djelovati na dva fronta: 1. poticanje međunarodne suradnje, 2. pozivanje na odgovornost onih koji su za ovu krizu najodgovorniji. Posljednji izvještaj Međunarodnog panela za klimatske promjene pri UN-u zastrašujuće je precizan i jasan. Ako SAD, Kina i ostatak svijeta, bez odlaganja i u znatnoj mjeri, ne smanje emisije ugljika, planet će pretrpjeti nepopravljivu štetu. Dopustite da naglasim ovaj posljednji dio: ako cijeli svijet, na čelu s najvećim ekonomskim silama – SAD-om i Kinom – ne reagira u najkraćem mogućem roku, potomcima i budućim generacijama ostavit ćemo svijet koji nije više podoban za život ljudi. Rješavanje ove krize je zadatak toliko težak i složen da ga nijedna država ne može obaviti sama. U pitanju je globalna kriza koja nalaže suradnju svih država svijeta. Sviđalo se to nama ili ne, ovaj put smo SVI u istom škripcu. Peščanik /MSNBC

Bernie Sanders quote: If the environment were a bank, it would have been...

19.10.2022. (18:00)

Nema pobjede bez radničke klase

Bernie Sanders: “Demokrati moraju stati uz radničku klasu i raskrinkati lažna obećanja republikanaca”

Military Times questionnaire: Sen. Bernie Sanders

Ova zemlja već decenijama prolazi kroz strukturne ekonomske krize koje su uništile američku srednju klasu. Vreme je da demokrati prebace loptu na teren reakcionarne Republikanske stranke i raskrinkaju njene anti-radničke stavove po svim važnim pitanjima koja najdirektnije utiču na svakodnevni život običnih Amerikanaca. Takav pristup je ispravan iz perspektive razvoja državnih politika i to je dobar politički potez. Imovinska i dohodovna nejednakost danas je veća nego ikada u modernoj istoriji zemlje. Samo tri čoveka poseduju više bogatstva nego čitava donja polovina populacije. Postoji li bar jedan republikanac spreman da poveća poreze za milijardere? Ili će već lošu situaciju dodatno pogoršati proširivanjem Trumpovih olakšica za bogate i ukidanjem poreza na nasledstvo? Dok 46% Amerikanaca preskače ili odlaže potrebne zdravstvene tretmane zato što ih ne mogu platiti, 6 najvećih zdravstvenih osiguravajućih kompanija u Americi prošle godine su zabeležile profit od 600 milijardi dolara. Novosti/Guaridan

21.06.2022. (21:00)

"Vrijeme je da pokažemo na čijoj smo strani"

Bernie Sanders: Demokrati riskiraju poraz u studenom ako ne promijene dosadašnji smjer

“U ovim krajnje teškim i uznemirujućim vremenima – inflacija, pandemija, globalno zatopljenje, oružano nasilje, protivljenje pravu na abortus, rat u Ukrajini – američki narod želi da se njegovi izabrani predstavnici suprotstave moćnim privatnim interesima i da se bore za one koji su ih izabrali. Iako demokrati imaju Bijelu kuću, Senat i Dom – to se ipak ne događa. Građani ih pozivaju na odgovornost zbog nedjelovanja i zato će izgubiti. Prije svega, demokrati bi trebali jasno reći: iako imamo 50 mjesta u Senatu, nemamo 50 glasova za usvajanje zakona koji su potrebni američkom narodu. Nemamo potporu nijednog republikanaca, a dvoje demokrata – kad se radi o važnim pitanjima –  svrstat će se uz republikance. (…) Jednostavno, demokratska stranka ne može više ignorirati potrebe radničke klase i očekivati da će zadržati većinsku kontrolu u američkom Domu i Senatu. Vrijeme je da pokažemo na čijoj smo strani. Vrijeme je da se izjasnimo.”, izjavio je među ostalim američki demokratski senator Bernie Sanders za britanski Guardian, prenosi Buka.

01.12.2020. (23:30)

Ljudi biraju užasan program - jer ovi drugi nemaju nikakav

Bernie Sanders: Kako spriječiti dolazak novog Trumpa

Ako Demokratska stranka ne pokaže da je sposobna da se suprotstavi moćnim institucijama – mislim na Wall Street, na farmaceutsku industriju, na industriju zdravstvene zaštite, na naftne kompanije, vojno-industrijski kompleks – i povede bitku za interese radničkih porodica ove zemlje – crnih, bijelih, latinoameričkih, onih Amerikanaca azijskog porekla i američkih Indijanaca – ovim mandatom će samo pripremiti teren za pobjedu novog autoritarnog desničara 2024. godine – nekoga tko će biti gori od Trumpa – napisao je Bernie Sanders za Guardian (Peščanik preveo).

08.11.2020. (09:30)

Želje i pozdravi

Sanders: Nevažno je hoće li Trump priznati poraz

Bernie Sanders bio je Bidenov demokratski protukandidat za predsjedničku nominaciju, no prateći izbornu utrku prognozirao je njegovu pobjedu vjerujući u Trumpov pad. U videoporuci poručio je kako je došao kraj “patološkom laganju u Bijeloj kući” te rekao: “Hvala Bogu, pobijedila je demokracija, stoga samo želim Joeu i Kamali sve najbolje u vođenju naše zemlje”. Tportal

 

09.04.2020. (13:30)

Rusko-ukrajinski rat

Bernie Sanders se povukao iz predsjedničke utrke, bit će Trump – Biden

Senator Bernie Sanders povukao se iz kampanje za demokratskog predsjedničkog kandidata, priznavši da više nema načina da privuče dovoljno glasova za nominaciju. Ono što je tkz. demokratski socijalista postigao je da su univerzalna zdravstvena zaštita i nejednakost u primanjima postali ključne izborne teme. Ovo znači da će na izbore najvjerojatnije ići Donald Trump i Joe Biden.

 

25.02.2020. (21:30)

Vladimir, put it!

Đivo Đurović: Kako je Trump nevjerojatnim nizom ludih poteza omogućio Putinu novo uplitanje u američke izbore

Tajne službe režima Vladimira Putina nastoje osigurati reizbor Donalda Trumpa te pomoći izbor Bernieja Sandersa za demokratskog kandidata. Bernie je kandidat radikalne ljevice koji među demokratima izaziva najviše razdora, Trump opravdano vjeruje da će do nove pobjede najlakše doći ako se bude natjecao protiv deklariranog “socijalista” i njegova programa radikalne, skupe i u brojkama neutemelje “revolucije” – analizira Đivo Đurović i opisuje kako je Trump smijenio obavještajce koji su mu smetali.