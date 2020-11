Bivša američka državna tajnica Hillary Clinton proglasila je pobjedu na predizborima za demokratsku kandidaturu za predsjednika SAD-a, nakon pobjede na predizborima u New Jerseyju, čime postaje prva žena u povijesti koja kandidira za to mjesto. Odmah je napala republikanskog kandidata Trumpa te zatražila podršku simpatizera Bernieja Sandersa, svog demokratskog protukandidata. Iako su mu ostale malene i to teoretske šanse, Sanders kaže da nastavlja s kampanjom i borbom za socijalnu, ekonomsku, rasnu i okolišnu pravdu. International Business Times naglašava uspjeh Bernieja Sandersa u skupljanju donacija – senator iz Vermonta skupio je 200 milijuna dolara, i to uglavnom malih donacija, što je više od Hillary Clinton, iako joj je sustav bio očito naklonjen. Fox News