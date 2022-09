Ne želiš kraj, mada je tu

Wikistrat, tvrtka koja se bavi geostrateškim analizama i poslovnim savjetovanjem sa sjedištem u SAD-u, često provodi “simulacije smrti vođe” kako bi objasnila “unutarnju dinamiku moći” i “regionalni utjecaj” koje posjeduju pojedini državni čelnici. Njihov tim stručnjaka dobiva niz različitih scenarija s temom smrti lidera te se od njih potom traži da rasprave kako bi svaki od tih scenarija utjecao na vanjsku politiku države prema njihovim saveznicima i neprijateljima, prenosi britanski Express. Stručnjaci Wikistrata smatraju da rat u Ukrajini ne bi završio Putinovom smrću: “Nakon njegove smrti vodstvo će biti u slaboj poziciji jer će pokušavati stabilizirati zemlju… Ako bi saveznici tada postali još oštriji prema Rusiji, novo vodstvo bi to moglo iskoristiti da od Zapada stvori veću prijetnju nego što on jest, a Rusiji bi to onda dalo izgovor da postane još agresivnija…” Jutarnji