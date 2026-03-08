Nisu chemtrailsi, ali nisu ni bezazleni
Pomaknuti let tisuću metara gore ili dolje – mala promjena visine, velika razlika za klimu
Kondenzacijski tragovi zrakoplova mogu zagrijavati klimu jednako kao emisije CO₂ iz letenja, a možda i dva do tri puta više. Nastaju u hladnim, vlažnim slojevima zraka gdje ispušni plinovi služe kao jezgre za formiranje ledenih kristala koji zadržavaju toplinu. Budući da su takve zone često tanke manje od kilometra, zrakoplovi bi ih mogli izbjeći leteći oko 500–1000 metara više ili niže. Pokusi iz 2024. pokazali su da se klimatski učinak kondenzacijskih tragova može smanjiti i do 67 posto uz minimalno veću potrošnju goriva, no praksa još nije široko uvedena. DW