Mamini sinovi i tatine kćeri

Loša demografska slika je problem gotovo svih modernih društava, od SAD-a i Europske unije do Kine, ali ako se tom problemu doda problem iseljavanja, situacija postaje dramatična. Posebno ako država ima ambicije da postane velesila. Još u siječnju ove godine je državna statistička agencija Rosstat objavila da se tijekom 2021. stanovništvo Rusije smanjilo za gotovo milijun ljudi. To je najveći pad još od Drugog svjetskog rata. Invazija na Ukrajinu je dovela do egzodusa stanovništva iz Rusije, uglavnom mladog i visokoobrazovanog. Velik je to gubitak ljudskog kapitala, kvantitativno i kvalitativno. Osim što odlazak mladih smanjuje mogućnost za demografski oporavak u budućnosti, gubitak obrazovanog stanovništva smanjuje potencijal za gospodarski rast. Index