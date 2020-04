Dimna postelja

Pornografski sajt Pornhun pokrenuo je online centar za seksualni wellness, kojim žele čitateljima “pružiti informacije i savjete o seksualnosti, seksualnom zdravlju i vezama”. To da pornografi sad obrazuju ljude naišlo je na kritike: ako je neka industrija negativno utjecala na razumijevanje zdravog seksualnog ponašanja među mladima onda je to mainstream porn, kako prenosi Guardian, dok New Statesman ocjenjuje da će, kad zakažu političari, učitelji i roditelji, stvar u svoje ruke preuzeti ovakvi poput Pornhuba.