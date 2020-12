The New York Times je nedavno objavio reportažu u kojoj navodi da su na Pornhubu korisnici objavljivali snimke za koje nisu imali privolu “aktera” filmića. Također, dodaje se da su se na stranicama Pornhuba mogli naći sadržaji u kojima su bile snimke odnosa s maloljetnicima te nerijetko i scene nasilja. Nakon reportaže dvije najjače bankovne kartične kuće, Visa i Mastercard, otkazale su suradnju s tim porno-portalom. Pornhub sada tvrdi da je na udaru organizacija koje žele zabraniti pornografiju. Kažu kako planiraju predstaviti novi verifikacijski sustav početkom 2021. godine: “To znači da će svaki sadržaj na Pornhubu stići od verificiranog korisnika. Bit će to zahtjev koji Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat ili Twitter još uvijek nemaju.” Jutarnji / Vice