Znajte svoja prava

Prvi turistički vaučeri ili tzv. Cro kartice trebale bi se početi dijeliti 2018. godine, plan je ministra turizma Garija Cappellija. Jedna je ideja ukinuti postojeći regres do 2.500 kuna i uvesti turistički vaučer do 10.000 kuna godišnje. U drugom scenariju vaučer bi iznosio do 5.000 kuna, uz zadržavanje regresa. Novac bi poslodavci uplaćivali na poseban bankovni račun, a građani bi ga trošili slično kao karticu tekućeg računa. Odredio bi se i postotak za pojedinu kategoriju troškova. T-Portal