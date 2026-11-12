Groblje autorskih prava
Posthumna industrija ostavština: Tko ima pravo objavljivati nedovršena djela i oživljavati junake preminulih umjetnika?
Najava neobjavljenog koncertnog filma Davida Bowieja ponovno otvara etičko pitanje o postumnom iskorištavanju umjetničkih ostavština nasuprot volji samih autora. Dok glazbenici oživljavaju putem arhivskih snimki, u književnosti nasljednici često dopuštaju objavu odbačenih rukopisa ili angažiraju druge pisce za nastavke slavnih serijala. Gea Vlahović za tportal analizira primjere Johna Le Carréa, Gabriela Garcíje Márqueza i Stiega Larssona, zaključujući da takvi komercijalni projekti mahom rezultiraju nekvalitetnim djelima koja narušavaju ostavštinu velikana. Umjesto unosnih nastavaka i “književnih zombija”, djelima bi bilo učinjeno mnogo više dobra da su ostala onakvima kakvima su ih sami autori ostavili.