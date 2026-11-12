Groblje autorskih prava

Oni umjetnici koji zarađuju ispod 4.000 kuna mjesečno neće moći od države dobiti benefite koje dobivaju samostalni umjetnici, kao ni umjetnici koji zarade preko 60 prosječnih bruto plaća u tri godine – stoji u prijedlogu novog Zakona o obavljanju umjetničke djelatnosti. Umjetnici su revoltirani jer mnogi ne zarađuju ni tih 4.000 kuna pa neće ostvariti prava, Janka Vukmir iz Instituta za suvremenu umjetnost smatra da novi prijedlog proizvodi nove zbrke, a kustosica Sonja Švec Španjol smatra da će ovaj zakon “biti točka na ‘i’ ionako već krajnje ponižavajućih uvjeta života i djelovanja umjetnika u Hrvatskoj”. Jutarnji…