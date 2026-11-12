Posthumna industrija ostavština: Tko ima pravo objavljivati nedovršena djela i oživljavati junake preminulih umjetnika? - Monitor.hr
Danas (13:00)

Groblje autorskih prava

Posthumna industrija ostavština: Tko ima pravo objavljivati nedovršena djela i oživljavati junake preminulih umjetnika?

Najava neobjavljenog koncertnog filma Davida Bowieja ponovno otvara etičko pitanje o postumnom iskorištavanju umjetničkih ostavština nasuprot volji samih autora. Dok glazbenici oživljavaju putem arhivskih snimki, u književnosti nasljednici često dopuštaju objavu odbačenih rukopisa ili angažiraju druge pisce za nastavke slavnih serijala. Gea Vlahović za tportal analizira primjere Johna Le Carréa, Gabriela Garcíje Márqueza i Stiega Larssona, zaključujući da takvi komercijalni projekti mahom rezultiraju nekvalitetnim djelima koja narušavaju ostavštinu velikana. Umjesto unosnih nastavaka i “književnih zombija”, djelima bi bilo učinjeno mnogo više dobra da su ostala onakvima kakvima su ih sami autori ostavili.


Slične vijesti

14.08. (17:00)

Kad ne možeš bez politike

Objave publikacija „Konstelacije promjene“: Prvi europski uvid u društveno angažiranu umjetnost

Savez za društveno angažiranu umjetnost objavio je opsežno izvješće „Konstelacije promjene“, pružajući detaljan uvid u stanje i utjecaj ove prakse u Europi. Temeljeno na doprinosima više od 1100 kulturnih organizacija iz 39 zemalja, istraživanje definira područje kroz ključne pojmove poput sudjelovanja, zajednice, posredovanja te aktivističkog i kritičkog pristupa društvenoj transformaciji. Glavni nositelji ovih praksi su organizacije civilnog društva koje djeluju izrazito interdisciplinarno. Ipak, istraživanje ukazuje na kroničnu nestabilnost: čak 76 % ispitanika kao glavnu prepreku ističe nedostatak dugoročnog financiranja. Publikacija nudi i smjernice te preporuke za bolji položaj ovog sektora. Kulturpunkt

14.02. (22:00)

Ništa preko veze – imena se izvlače kao na tomboli

Irska uvodi trajni temeljni dohodak za 2000 nasumično odabranih umjetnika

Irska pokreće trajni program Basic Income for the Arts (BIA) kojim će 2000 nasumično odabranih umjetnika primati 325 eura tjedno kroz trogodišnji ciklus. Početni proračun iznosi 18,27 milijuna eura. Program slijedi uspješan pilot-projekt (2022.–2025.) koji je pokazao smanjenje financijskog stresa i veću posvećenost stvaranju. Vlada ističe da je riječ o jedinstvenoj strategiji kojom se dugoročno želi ojačati kulturni sektor, potaknuti kreativnost i smanjiti ovisnost umjetnika o dodatnim poslovima. The Guardian, Jutarnji

17.01. (09:00)

Ne moraš biti lud da bi bio genij

Mit o “ludom geniju” u umjetnosti pod znanstvenim povećalom

Priče o umjetnicima-genijalcima s teškim mentalnim bolestima dugo su oblikovale popularnu kulturu, od Van Gogha i Virginije Woolf do Kurta Cobaina i Sylvia Plath. Ipak, suvremena znanost pokazuje da teške bolesti često guše kreativnost, dok umjetničko izražavanje uglavnom poboljšava mentalno zdravlje. Genetske i osobne karakteristike, poput otvorenosti i emocionalne osjetljivosti, mogu povezati kreativnost i blaže psihološke osobine. Švedska studija na 1,2 milijuna ljudi pokazuje da ozbiljni poremećaji rijetko vode profesionalnoj umjetnosti, ali obitelj blage predispozicije može povećati kreativni potencijal. Mit o “ludom geniju” tako se pokazuje znatno pretjeranim. tportal

11.12.2025. (12:00)

Autistična umjetnica osvojila najprestižnije britansko priznanje i ispisala povijest

27.07.2019. (17:30)

Fućkaš zid na kojem ništa nije nacrtano

Anthony Brooks – Amerikanac hrvatskih korijena koji je oslikao Zagreb i Opuzen

View this post on Instagram

For my second year at festival @zen_opuzen , I got the chance to go and do something a little different than normal. I tend to stay away from doing fully human figures because I want the imagery to be relatable for everyone without any prejudice. Hence the animal faces rather than one with a specific hair, skin, or eye color. The pose is generally left to speak for itself and that's that. This time was a bit different. I spent so long working on several sketches (sorry and thanks for working with me on this, Josip & Giovanni) and finally decided against using an animal head. I don't want to be limited to just that, the same as I don't want to paint only men in suits. The imagery was strong and the relationship that it formed with the building was amazing. So I left it and tried something new. I'm really glad that I did and the reactions of the people in the apartments around were a fantastic sign that it was well-received. Anyway, enough words. Thanks again to Festival Zen Opuzen and the city of Opuzen for an amazing time and a great wall to paint. 🙂

A post shared by Anthony Brooks (@anthonybrooksart) on

“Prošlo je gotovo tri godine i Balkan me stvarno inspirira za stvaranje murala” – kaže Anthony Brooks, grafiter čiji korijeni vuku u Novsku i Bihać, koji je odrastao u Americi, a sad živi u Beogradu. U Hrvatskoj je oslikao Zagreb i Opuzen, a Telegram ga je uspio uloviti za intervju.

16.02.2019. (14:30)

Slomljen kist

Umjetnici revoltirani prijedlogom zakona – ministričin prijedlog je orvelijanski

Oni umjetnici koji zarađuju ispod 4.000 kuna mjesečno neće moći od države dobiti benefite koje dobivaju samostalni umjetnici, kao ni umjetnici koji zarade preko 60 prosječnih bruto plaća u tri godine – stoji u prijedlogu novog Zakona o obavljanju umjetničke djelatnosti. Umjetnici su revoltirani jer mnogi ne zarađuju ni tih 4.000 kuna pa neće ostvariti prava, Janka Vukmir iz Instituta za suvremenu umjetnost smatra da novi prijedlog proizvodi nove zbrke, a kustosica Sonja Švec Španjol smatra da će ovaj zakon “biti točka na ‘i’ ionako već krajnje ponižavajućih uvjeta života i djelovanja umjetnika u Hrvatskoj”. Jutarnji