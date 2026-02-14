Ništa preko veze – imena se izvlače kao na tomboli

Ushio Shinohara (80) japanski je umjetnik koji se godinama pokušavao probiti na američkom tržištu. Sada je prepoznat zbog svog performansa u kojem slika boksačkim rukavicama natopljenim bojom – video. No to je samo dio priče, ono što je zaintrigiralo javnost je njegova ljubavna priča. Ushio živi s partnericom, također umjetnicom, Noriko (58), a njihov je život svakidašnja borba – borba dva jaka karaktera, borba sa siromaštvom i borba za prepoznavanje u umjetničkom svijetu. O njima je snimljen i dokumentarac Cutie And The Boxer, prema stripu koji je osmislila Noriko inspirirana njihovim brakom.