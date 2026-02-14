Irska uvodi trajni temeljni dohodak za 2000 nasumično odabranih umjetnika - Monitor.hr
Danas (21:00)

Ništa preko veze – imena se izvlače kao na tomboli

Irska uvodi trajni temeljni dohodak za 2000 nasumično odabranih umjetnika

Irska pokreće trajni program Basic Income for the Arts (BIA) kojim će 2000 nasumično odabranih umjetnika primati 325 eura tjedno kroz trogodišnji ciklus. Početni proračun iznosi 18,27 milijuna eura. Program slijedi uspješan pilot-projekt (2022.–2025.) koji je pokazao smanjenje financijskog stresa i veću posvećenost stvaranju. Vlada ističe da je riječ o jedinstvenoj strategiji kojom se dugoročno želi ojačati kulturni sektor, potaknuti kreativnost i smanjiti ovisnost umjetnika o dodatnim poslovima. The Guardian, Jutarnji


