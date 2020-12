Škole online, vrtići uživo, onamo korona valjda ne ide

Inicijativa odgojitelja ‘Sidro’ uputila je otvoreno pismo Vladi zbog dvostrukih kriterija kojima se provode mjere u državi, a izravno opterećuju već ionako opterećene odgojitelje u vrtićima. Smatraju da se na njihove uvjete rada zaboravilo iako su iz Stožera napokon priznali da su djeca širitelji zaraze, no to se ne odnosi i na vrtiće u kojima se, uz nepoštovanje pedagoškog standarda i izvan pandemije, ne mogu nositi maske i poštovati distanca među djecom, a uvjeti rada dovode financijsku i zdravstvenu situaciju zaposlenih, ali i njihovih obitelji u pitanje. U vrijeme kad se preporučuje neviđanje sa starijim članovima obitelji te zatvaraju granice županija kako bi se spriječila obiteljska druženja za blagdane, odgojitelji se s punim pravom pitaju kako je moguće da se to ne odnosi i na njihov rad. Tportal