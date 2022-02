Putin naš dobar drugar

Premijer Boris Johnson najavio je da se od sljedećeg tjedna ukidaju gotovo sve koronamjere u Velikoj Britaniji. Država prelazi na plan B, najavio je Johnson, navodeći da se ublažavaju sve restrikcije. Ukida se i obvezno nošenje maski za lice. One više neće biti obvezne niti u školama ni u javnom prijevozu. Ukidaju se i smjernice za rad od kuće, a bit će ublažene i restriktivne mjere koje se odnose na domove za starije. Međutim, i dalje će postojati zakonska obveza samoizolacije ako je osoba pozitivna na covid, iako same covid potvrde neće biti toliko obavezne. Neki analitičari smatraju da je to način na koji bi Johnson htio umiriti dio konzervativnih zastupnika, a sve zbog zabave koja se u najtvrđem lockdownu odvijala u njegovom uredu. Poslovni