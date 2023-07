Nekoliko minuta dnevno do usvajanja zdravih navika

Loše držanje jedan je od najčešćih uzroka bolova u vratu i leđima, a uzimajući u obzir sjedilački način života i rada, ne čudi da mnogi pate od tih bolova upravo zbog loše posture. Srećom, kroz redovito vježbanje moguće je ispraviti loše držanje, a ovo je jedna od aplikacija koja upravo u tome želi pomoći. Nekoliko je tipičnih vježbi za korekciju loše postura, a između ostalog, tu su plank, most, balasana ili dječja poza te brojne druge poze i vježbe inače tipične za jogu. Vježbe koje nudi su prilagođene muškarcima i ženama, a same su vježbe prikazane kroz jednostavno osmišljene animacije kako bi ih bilo lakše pravilno izvoditi. PostureFix će uredno podsjećati na to da je vrijeme za vježbanje, tu je i mogućnost praćenja napretka, a nudi i druge zgodne stvarčice kao što je podrška za svjetlu i tamnu temu, niz članaka i informacija o tome kako ispraviti loše držanje te drugo. Bug