Dabogda ti Trump uzeo pa vratio

Nakon intervencije SAD-a i uhićenja Nicolasa Madura, Venezuelu formalno vodi njegova potpredsjednica Delcy Rodríguez. Međutim, stvarna vlast u ovom slučaju leži unutar vladajuće koalicije, a ne u jednoj osobi. Ona je diplomatsko lice okrenuto prema Washingtonu, njezin brat Jorge Rodríguez kontrolira parlament. Ministar obrane Vladimir Padrino López drži vojsku. I Diosdado Cabello, ministar unutarnjih poslova, kontrolira policiju (i SAD ga također želi uhititi). No, svi oni mogu biti smijenjeni ukoliko frakcije s oružjem to odluče. Naftni novac prolazi kanalima koje nadgledaju Amerikanci i deponiraju se na ograničeni račun u Kataru. Moraju podnositi mjesečne zahtjeve za odobrenje troška: plaće učitelja, policije, zdravstvenih radnika… Ekonomska šteta od potresa mogla bi biti i do 100 milijardi dolara, a obnova će najviše ovisiti upravo o pomoći SAD-a. HRT