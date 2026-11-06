Kino, Kaptol i sve između
Povratak ZFF-a: 24. izdanje donosi 130 filmova, nikad veću Industriju i privremenu selidbu
Direktor Zagreb Film Festivala Boris T. Matić najavio je 24. izdanje festivala, koje od 9. do 15. studenoga donosi gotovo 130 filmova. Zbog obnove kina Branimir, festival se seli u CineStar Kaptol Boutique Cinema, uz otvorenje u kazalištu Gavella. Glavni program proširen je na dvanaest filmova, a Industrija donosi dosad najopsežniji edukacijski i profesionalni sadržaj uz brojne međunarodne goste i masterclassove. Matić ističe da festivali u eri streaminga pružaju nezamjenjivo iskustvo zajedničkog gledanja i građenja povjerenja s publikom te izražava nadu u skori povratak u kina Europa i Tuškanac. tportal