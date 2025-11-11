Hitro u kino!

Boris T. Matić: Filmovi na ZFF-u ne nude odgovore, nego ih traže - Monitor.hr
Boris T. Matić: Filmovi na ZFF-u ne nude odgovore, nego ih traže

Tražili smo filmove koji govore iznutra, ali komuniciraju s vremenom u kojem nastaju. Osobne, ali ne zatvorene priče. Autentične, hrabre, stilski prepoznatljive. Po mom sudu, u tome smo ponovno uspjeli, kaže osnivač i direktor Zagreb Film Festivala za Novosti. U dugometražnoj konkurenciji prikazujemo devet filmova, u kratkometražnoj međunarodnoj konkurenciji i domaćim “Kockicama” natječe se ukupno 20 naslova, a imamo i druge natjecateljske programe. Filmovi ne nude odgovore, nego ih traže i u tome su najiskreniji. Tu su i naslovi koji reagiraju na širi društveni kontekst kroz satiru, queer perspektive i povijesne drame, ili kroz male, svakodnevne priče koje reflektiraju velike sustave vrijednosti, kaže. O programu festivala koji je već krenuo više na službenim stranicama.


03.11.2024. (13:00)

Uskoro se ponovno vozamo u zlatnim kolicima

Osnivač ZFF-a: Na našim je projekcijama uvijek navijačka atmosfera

Ove godine smo imali najviše prijava do sada – po nekoliko stotina filmova u svakoj od kategorija – pa je proces selekcije bio dug, ali smo jako zadovoljni odabranim. I u dugometražnoj i kratkometražnoj konkurenciji prikazujemo po deset filmova, od kojih je film zatvaranja izvan konkurencije. Izbor je prilično šarolik i publika će moći pogledati po našem sudu izvrsne filmove iz svih krajeva svijeta – od Tajlanda preko Litve do Srbije – koji se razlikuju po odabranim temama i redateljskim pristupima. Prikazat ćemo i feel good filmove i zanimljive obiteljske drame, naslove koji se bave odrastanjem i one koji se bave određenim povijesnim periodom. Uz Glavni program, tu su i stalni programi – natjecateljski “Ponovno s nama”, u kojem se autori čije smo prve ili druge filmove prikazali na prijašnjim izdanjima festivala bore za nagradu Zlatni bicikl. Tu je i “Velikih 5”, u kojem prikazujemo uratke iz pet najvećih europskih zemalja, “Kino Kino”, program za najmlađe, a imamo i novi-stari “Program plus”, koji je namijenjen srednjoškolcima i malo starijima od njih. Kaže Boris T. Matić za Novosti.

17.11.2019. (21:30)

Rekordno posjećen festival

Zlatna kolica ZFF-a dobila Ivana Grozna

Direktor Zagreb Film Festivala Boris T. Matić rekao je da je ovogodišnji festival zabilježio rekordan broj posjetitelja, unatoč gubitku kina Europa. Ove godine festival je trajao 11 dana, a glavnina programa odvijala se u kinu Tuškanac. Zlatna kolica u kategoriji dugometražnog filma dobio je rumunjsko-srpski film Ivana Grozna u režiji Ivane Mladenović. Tportal

08.05.2019. (14:00)

Devet netočnih tvrdnji koje su objavljene u članku Indexa o Borisa T. Matića u vezi Kina Europa i njegove vile (i mi smo linkali na taj članak, doduše s ogradom)

07.04.2019. (15:30)

'Reconstructing Europe', u režiji ne Woody Allena, nego Milana Bandallena

Zagreb: Ne gasimo Kino Europa, renovirat ćemo ga

Grad Zagreb želi sanirati krovište zgrade Kina Europa koje je u lošem stanju te prokišnjava, oprema i stolice u dvorani su dotrajali, sa stropa velike dvorane otpada žbuka, kotlovnica radi na lož ulje te je potrebno što prije izvesti plinofikaciju objekta – kažu iz Grada Zagreba o Kinu Europa i dodaju da “nema niti govora o prenamjeni objekta u neke druge sadržaje koji nisu vezani za kinoprikazivačku djelatnost” (Index). Boris T. Matić kaže kako im ugovor istječe 1. lipnja, da su prije pola godine Gradu poslali zahtjev za produljenjem ugovora, ali im nitko ništa nije odgovorio, a da su u petak samo dobili dopis da moraju izaći iz kina pod krinkom renovacije (Jutarnji). Jučer je dvije tisuće ljudi došlo na prosvjed potpore ovom nezavisnom kinu.

06.04.2019. (20:30)

Hoćemo li taj film gledati?

Ministrica kulture protiv zatvaranja Kina Europa, Matić poručio: Od srijede puštamo filmove

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek usprotivila se u subotu zatvaranju Kina Europa, koje je uprava tog kina najavila za nedjelju nakon što ih je vlasnik prostora Grad Zagreb izvijestio o isteku ugovora o najmu i obvezi vraćanja prostora 1. lipnja. “Ja sam svakako protiv zatvaranja”, izjavila je ministrica kulture dodavši da se, ukoliko postoji dobra volja, sigurno može naći način da ti prostori ostanu u funkciji kulture. Tijekom subote oglasio se direktor Kina Europa Boris T. Matić te najavio da će u srijedu nastaviti s projekcijama u kinu. tportal

06.04.2019. (13:30)

Ulaze cajke

Kino Europa se zatvara

Dramatičnu vijest o nedjeljnom zatvaranju Kina Europe prvi je objavio Tportal, s komentarom direktora Zagreb Film Festivala Borisa T. Matića, koji kaže kako su djelatnici ZFF-a još prije dvije godine čuli da će Kino Europa postati narodnjački klub. U Kinu Europa neće se održati Festival tolerancije, koji je trebao startati u nedjelju, a ta institucija neće ugostiti ni Subersive Film Festival u svibnju, kao ni Animafest Zagreb u lipnju. Na Facebooku je pokrenut event za okupljanje u 19 sati. Index, 24sata

11.11.2017. (23:25)

Polu jubilej

ZFF otvoren švicarskim filmom "Božanski red"

Filmom “Božanski red” Petre Volpe, humoristične drame koja prikazuje kako su se žene u Švicarskoj za pravo glasa izborile tek početkom sedamdesetih, u subotu je otvoren 15. Zagreb Film Festival (ZFF), koji će u narednih devet dana u natjecateljskim i popratnim programima prikazati više od stotinu filmova.”Iza nas je četrnaest izdanja festivala koji ponosno nosi ime našeg grada”, rekao je direktor festivala Boris T. Matić, najavivši da će se ovogodišnji odabrani filmovi baviti društveno angažiranim temama, od ženskog prava glasa i prava na pobačaj, do LGBT zajednice i posljedicama PTSP-a u obiteljskom okruženju. N1

09.11.2016. (21:26)

Mala zemlja za veliki flim

Boris T. Matić: Događa se hrvatsko filmsko čudo

“Mogu reći da se ovdje događa nešto što vani zovu hrvatskim filmskim čudom. Osvojili smo nagrade za kratki film u Cannesu, u Veneciji je slavila Hana Jušić… U posljednje tri godine nije bilo značajnijeg filmskog festivala s kojeg se neki domaći naslov nije vratio s nagradom; uz dužno poštovanje prema kolegama iz regije, to je dokaz da smo najjači i da imamo najbolje rezultate, a to omogućuje naš sustav fondacija, iako ga još moramo poboljšati i pojačati”, govori u intervjuu za Novosti direktor Zagreb film festivala Boris T. Matić.

01.09.2016. (21:57)

Prekinuta vrpca

Kako budućnost hrvatskog filma vide filmaši i političari?

“U zadnjih šest mjeseci slušamo objede da trošimo neke silne novce, no primjera radi za kazalište se izdvaja više od 40 milijuna eura, a za film nešto više od četiri milijuna. Riječ o industriji koja državi donosi novac, osobito kroz koprodukcije i sustav poticaja. Samo je prošle godine potrošeno 162 milijuna kuna, kada se to fiskalno podijeli ispada da audiovizualna industrija potpuno besplatna, odnosno da ništa ne košta ovu državu nego donosi novac”, rekao je Boris T. Matić predsjednik Hrvatske udruge producenata na okruglom stol s predstavnicima nekoliko hrvatskih političkih stranaka. T-Portal

26.02.2015. (16:53)

Naci-on-analno

Frljić o Karamarkovoj najavi "nacionalne kulturne politike": Na korak smo od fašizacije kulture

“Na korak smo od potpune fašizacije kulture. Sljedeći od tih koraka najavio je Tomislav Karamarko: da će politički vrh propisivati što je to nacionalna kultura, i tko autentično reprezentira nacionalni identitet”, komentira Oliver Frljić najavu Tomislava Karamarka da će se, osvoji li vlast, posvetiti gradnji “nacionalne kulturne politike”. “Nisam sklon da se u kulturi ičemu ‘staje na kraj’. Stati na kraj treba recesiji, a kulturu pustiti da slobodno živi”, kaže Boris T. Matić. Novi list