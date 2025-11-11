Hitro u kino!
Boris T. Matić: Filmovi na ZFF-u ne nude odgovore, nego ih traže
Tražili smo filmove koji govore iznutra, ali komuniciraju s vremenom u kojem nastaju. Osobne, ali ne zatvorene priče. Autentične, hrabre, stilski prepoznatljive. Po mom sudu, u tome smo ponovno uspjeli, kaže osnivač i direktor Zagreb Film Festivala za Novosti. U dugometražnoj konkurenciji prikazujemo devet filmova, u kratkometražnoj međunarodnoj konkurenciji i domaćim “Kockicama” natječe se ukupno 20 naslova, a imamo i druge natjecateljske programe. Filmovi ne nude odgovore, nego ih traže i u tome su najiskreniji. Tu su i naslovi koji reagiraju na širi društveni kontekst kroz satiru, queer perspektive i povijesne drame, ili kroz male, svakodnevne priče koje reflektiraju velike sustave vrijednosti, kaže. O programu festivala koji je već krenuo više na službenim stranicama.