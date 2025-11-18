Čokoladni toranj u plamenu
Požar zahvatio Vjesnikov neboder, vatra ga gutala cijelu noć
Sinoć oko 23 sata izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno, zahvatio je više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca. Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila. Požar traje cijelu noć, a očekuje se da će ga staviti pod kontrolu tijekom dana. Index… Bez obzira na to što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Zanimljivo je i to da kod ovakvih požara vatrogasci zaprime puno dojava, ovaj su put zaprimili – samo jednu. Dio Savske je zatvoren za prolaz automobilima. Jutarnji.. Tomašević stigao na mjesto požarišta: Šteta je totalna. Postoje neke sumnje o uzroku… Većinski vlasnik zgrade je država, statičari će trebati vidjeti je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu (Index)… snimke čitetlja donosi 24 sata
The “Vjesnik skyscraper” is on fire in Zagreb, Croatia. The fire, which was spotted an hour before midnight, has engulfed the 6th, 9th and 12th floors. Fire brigades are trying to secure the area around. The Deputy Prime Minister is at the scene. The cause of the fire is unknown. pic.twitter.com/RySkOgBAbo
