Čokoladni toranj u plamenu

Prema definiciji psihijatara, piromanija spada u poremećaje kontrole impulsa, baš kao i kleptomanija ili kompulzivna sklonost kocki. Naziv bolesti dolazi od grčke riječi za vatru pyr i očituje se opsjednutošću vatrom, a bolesnik višekratno ne uspijeva odoljeti želji da podmetne požar. Osobe koje pate od spomenutog poremećaja često su opsjednute vatrom, vatrogascima i požarima od rane mladosti. Uspješnim paljenjem požara oslobađaju se snažne unutrašnje napetosti koja se u njima nakuplja prije samog čina, pa uživaju u gledanju ili u sudjelovanju u požaru.

Većina osoba s dijagnozom piromanije su muškarci, njih čak 90 posto. Piromanija je u svom izvornom obliku vrlo rijedak psihički i psihijatrijski poremećaj i vrlo malo požara uzrokovali su piromani. Iako to zvuči nevjerojatno, ljudi ih često podmeću iz koristoljublja, drskosti ili nemara. tportal