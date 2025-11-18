Požar zahvatio Vjesnikov neboder, vatra ga gutala cijelu noć - Monitor.hr
Čokoladni toranj u plamenu

Požar zahvatio Vjesnikov neboder, vatra ga gutala cijelu noć

Sinoć oko 23 sata izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno, zahvatio je više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca. Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila. Požar traje cijelu noć, a očekuje se da će ga staviti pod kontrolu tijekom dana. Index… Bez obzira na to što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Zanimljivo je i to da kod ovakvih požara vatrogasci zaprime puno dojava, ovaj su put zaprimili – samo jednu. Dio Savske je zatvoren za prolaz automobilima. Jutarnji.. Tomašević stigao na mjesto požarišta: Šteta je totalna. Postoje neke sumnje o uzroku… Većinski vlasnik zgrade je država, statičari će trebati vidjeti je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu (Index)… snimke čitetlja donosi 24 sata


04.11. (17:00)

Pa ti diši

Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, građanima savjetovano da ostanu u kućama

U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji jutros je izbio veliki požar koji je izazvao gust crni dim vidljiv kilometrima daleko, čak i iz Slovenije. U požaru je lakše ozlijeđen jedan radnik, a vatru gasi više vatrogasnih postrojbi. Zrak je izrazito onečišćen (AQI 100), pa građanima i učenicima savjetuju da ostanu u zatvorenom i zatvore prozore. Gradonačelnik Dario Zurovec izjavio je da će gašenje potrajati cijelu noć zbog više stotina tisuća zapaljenih guma. Index, N1

06.06. (01:00)

Dim, led i paradoksi — physics, bitch!

Sibirski požari: neobični “klimatski klimači” koji (privremeno) hlade planet

Studija Sveučilišta u Washingtonu otkriva paradoksalan učinak sve češćih požara u Sibiru i Kanadi: dimni aerosoli reflektiraju sunčeve zrake i posvjetljuju oblake, što usporava globalno zagrijavanje i topljenje arktičkog leda. Do 2060. požari bi se mogli učetverostručiti, što bi smanjilo globalno zatopljenje za 12 %, a arktičko čak za 38 %. No, to nije razlog za slavlje — požari štete zdravlju i ekosustavima, a ako nestane šuma, nestaje i učinak hlađenja. Požari tako postaju klimatski dvostruki agenti: gase toplinu, ali i gube tlo pod nogama. Bug

09.01. (12:00)

Gori Hollywood

Požar povijesnih razmjera u LA: Rastuće temperature stvorile su idealne uvjete za ‘ekstremno velike požare koji se brzo šire’

Deseci tisuća stanovnika južne Kalifornije evakuirani su iz svojih domova dok višestruki šumski požari nastavljaju s pustošenjem, uništavajući vozila, kuće i ostalu imovinu, a plamen se u minuti proširi na područje od oko pet nogometnih igrališta. Ukupno je spaljeno više od 27.000 hektara, a najmanje pet ljudi je poginulo. Zna se da su plamen pojačavali vjetrovi ‘nalik tornadu’, nazvani ‘vjetrovi svete Ane’ ili ‘đavolji vjetrovi’. Oni su u nekim dijelovima dostizali brzinu od 100 milja na sat i značajno su ometali napore vatrogasaca. Požar u Palisadesu, koji sada zahvaća gotovo 16.000 hektara, izbio je oko 10.20 u utorak, a njegov se točan uzrok još uvijek istražuje. Nekoliko drugih požara istovremeno gori izvan kontrole. tportal

 

08.01. (18:30)

Los Angeles pogodio nezapamćeni požar, 50 tisuća ljudi pozvano na evakuaciju

  • Sve je počelo jučer oko 10 sati po lokalnom vremenu, kad se požar u dvorištu stambene zgrade u Palisadesu proširio zbog vjetra velike brzine. Oko 49.000 ljudi od tada je pozvano na evakuaciju iz pogođenih područja, a više od 1400 vatrogasaca angažirano je u borbi protiv požara, poginule dvije osobe, više ih je ozlijeđeno (Index), najekstremnije vremenske prilike očekuju se između 2 i 6 sati ujutro po pacifičkom vremenu. Još nismo ni blizu najgorih uvjeta. Noć će biti izuzetno teška
  • OVDJE možete vidjeti kako se požar širio, Jutarnji donosi fotografije
  • Holivudske zvijezde ostaju bez svojih domova, tamo nekretnine imaju James Woods, Ben Affleck, Tom Hanks… (Index)
  • Vatra je postala toliko jaka da su vatrogasci bili primorani odustati od obrane kuća (BBC)
  • Mještani ostavljaju sve što ne mogu ponijeti sa sobom, zbog nastalih gužvi ostavili i aute (BBC)
  • Gradonačelnica Los Angelesa ne nalazi se ni u državi, bila je na inauguraciji predsjednika Gane
01.08.2024. (17:00)

Tuga i jad...

Požar kod Tučepa izazvao lokalni pčelar, vatra zahvatila i Park prirode Biokovo

Vatrogasci su se cijelu noć borili s požarom kod Makarske, a jutro je otkrilo katastrofu opožarene površine na području Parka prirode Biokovo. Na tom je području do sada izgorjelo oko 400 hektara makije, niskog raslinja i borove šume. Požar je nehajno izazvao lokalni pčelar, navodno nakon što nije dobro provjerio teren nakon što ga je tretirao dimilicom. N1 Index

23.07.2024. (18:00)

Pali ih vatra

Rijedak poremećaj: Tko su piromani i kako ih prepoznati

Prema definiciji psihijatara, piromanija spada u poremećaje kontrole impulsa, baš kao i kleptomanija ili kompulzivna sklonost kocki. Naziv bolesti dolazi od grčke riječi za vatru pyr i očituje se opsjednutošću vatrom, a bolesnik višekratno ne uspijeva odoljeti želji da podmetne požar. Osobe koje pate od spomenutog poremećaja često su opsjednute vatrom, vatrogascima i požarima od rane mladosti. Uspješnim paljenjem požara oslobađaju se snažne unutrašnje napetosti koja se u njima nakuplja prije samog čina, pa uživaju u gledanju ili u sudjelovanju u požaru.

Većina osoba s dijagnozom piromanije su muškarci, njih čak 90 posto. Piromanija je u svom izvornom obliku vrlo rijedak psihički i psihijatrijski poremećaj vrlo malo požara uzrokovali su piromani. Iako to zvuči nevjerojatno, ljudi ih često podmeću iz koristoljublja, drskosti ili nemara. tportal

13.07.2024. (14:00)

A da nije bacanje hrane

Raos: Protiv požara sada se može boriti i – pudingom

Škrob gori, vrlo lako gori – brašno raspršeno u zraku čini s njime eksplozivnu smjesu! No znanstvenici su pronašli način da od škroba naprave (obnovljiv, jeftin i neotrovan) usporivač vatre. Kada se otopini škroba doda kalcijev klorid (CaCl2) događa se čudo: nastaje gel i od amiloze – i to gel upravo čudesnih svojstava. Prvo „čudesno“ svojstvo novoga gela je da čvrsto prijanja na podlogu (npr. papir i drvo). Dosta je postojan jer može izdržati temperaturu do 70 oC a da ne prijeđe u tekuće stanje (sôl). Tajna novog gela je, kažu kemičari, u ionima kalcija (Ca2+) koji povezuju hidroksilne skupine (-OH) molekula amiloze u čvrstu trodimenzijsku mrežu. Tehnolozi i ekolozi pričaju međutim drugu priču: škrob je jeftina i neotrovna, pače jestiva tvar, a isto se može reći i za kalcijev klorid. Zahvaljujući svemu tome evo nam novog, jeftinog, bezopasnog i lako obnovljivog usporivača vatre. Nenad Raos

12.07.2024. (09:00)

Vatra neće na njega

Zaštita od požara – koji su (izolacijski) materijali najbolji

Posebnu pažnju na mjere zaštite od požara treba posvetiti tijekom izvođenja građevinskih radova jer tijekom skladištenja i ugradnje gorive izolacije ona povećava rizik za nastajanje i širenje požara jer nije zaštićena slojevima u sustavu (npr. ETICS). Najčešće korišteni materijali za toplinsko-izolacijski sloj za ugradnju u ETICS sustave su ekspandirani polistiren (EPS) i mineralna (kamena) vuna. Tu su još i PUR i PIR pjene. Prilikom razmišljanja o zaštiti od požara, važno je znati da regulativa dijeli zgrade, pa samim time i razinu zaštite. Uporaba gorivih materijala u graditeljstvu je činjenica koju realno nije moguće izbjeći, a trend “održive gradnje” dovest će do sve veće uporabe materijala organskog porijekla koji su po svojoj prirodi gorivi. Ključno je da svi suvlasnici znaju da je dovoljna samo iskra i da se dogodi havarija. Zgradonačelnik

18.01.2024. (18:00)

Dekica za hlađenje

Umjesto ogromne količine vode – dekica: Ovako su vatrogasci zaustavili požar na električnom vozilu…

Nema dokaza da će se električni automobili češće zapaliti od benzinaca i dizelaša. No požari se gase drugačijom taktikom i tehnologijom. Zapaljeni Jaguar I-Pace izvučen je iz garaže na kolni prilaz uz pomoć Forda F-150 i pokriven posebnom dekom nakon što su vatrogasci primijetili da litij-ionska baterija još uvijek gori i predstavlja veliku opasnost. Osim požara, cilj je bio zaustaviti i otrovne plinove iz baterije. Protupožarna deka koju su vatrogasci koristili u Centennialu inovativna je metoda za gašenje požara električnih vozila. Tijekom požara koriste se velike količnine vode, a postoji i opasnost od onečišćenja okoliša zbog kemije iz baterije. Ponekad se zapaljeno električno vozilo potopi u vodu kako bi se osiguralo da se goruća baterija zapaljenog automobila ohladi.

Revolucionarna deka teška je 28 kilograma, a potrebno su četiri osobe da je stave na vozilo. Gasi vatru prekidanjem dovoda kisika iz baterija i raspršivanjem topline. Takve deke, koje se koriste kao sredstvo za suzbijanje i ublažavanje požara, mogu koštati između 3000 i 5000 dolara, ovisno o njihovoj veličini. Revija HAK